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Косторная — об уходе от Тутберидзе в ЦСКА: мне сказали, что я хамка, никого не уважаю

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Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о своём уходе из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА.
Косторная — об уходе от Тутберидзе в ЦСКА: мне сказали, что я хамка, никого не уважаю
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Раскаталась, мне говорят идти прыгать. Я в ступоре: у меня рука в гипсе. Пробую одинарный — гипс перевешивает. Захожу в прыжок — разбиваюсь просто наголову. Для себя решила: не пойду в прыжки. Сказала тренерам, что не буду сегодня прыгать, мне сказали, что я хамка, никого не уважаю, как я вообще посмела отказываться работать. Говорю: «Ладно, мне не привыкать, мне образ хамки создали, буду хамкой», — рассказала Косторная в интервью Ляйсан Утяшевой.

Фигуристка отметила, что уже после чемпионата России сломала другую руку.

«Загипсовали, через три-четыре дня выхожу на лёд, и в конце тренировки тренеры мне сообщают: «Ты поломанная-переломанная, работать не хочешь, нас ни во что не ставишь, мы с тобой больше работать не будем». Это было очевидно, я не сильно расстроилась, позвонила в Федерацию, объяснила ситуацию, сказала, что хочу кататься. И мне предложили переход в ЦСКА».

В первый раз фигуристка ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в 2020 году. Годом ранее она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при. После неудачного постковидного сезона Алёна вернулась к Тутберидзе, но через год снова покинула группу и перешла к Елене Буяновой. 

С сезона-2023/24 Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей.

Ранее Косторная перенесла операцию на плече.

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