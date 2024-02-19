RT в Telegram
Подпишись

Камоцци: Кварацхелия способен заиграть в «Барселоне»

Короткая ссылка
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия способен заиграть в «Барселоне».

«Кварацхелия — феноменально талантливый футболист с огромным потенциалом. Он способен заиграть в «Барселоне». Игровые характеристики Хвичи позволят ему добиться успеха в «Барселоне», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

«Барселона» несколько раз связывалась с агентом форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии, об этом сообщает журналист Лаша Кокиашвили.

Отмечается, что сумма трансфера может составить €90—100 млн.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 28 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что клуб предложил Кварацхелии продлить трудовое соглашение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить