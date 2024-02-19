Камоцци: Кварацхелия способен заиграть в «Барселоне»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия способен заиграть в «Барселоне».

«Кварацхелия — феноменально талантливый футболист с огромным потенциалом. Он способен заиграть в «Барселоне». Игровые характеристики Хвичи позволят ему добиться успеха в «Барселоне», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

«Барселона» несколько раз связывалась с агентом форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии, об этом сообщает журналист Лаша Кокиашвили.

Отмечается, что сумма трансфера может составить €90—100 млн.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 28 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что клуб предложил Кварацхелии продлить трудовое соглашение.