Абаскаль — о Промесе: чем ему сложнее, тем он лучше играет

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Квинси Промеса.

«Квинси — очень страстный игрок. Он из тех, кто мотивирован на борьбу. Чем сложнее ситуация, тем лучше такие парни играют. Им нужны серьёзные вызовы, чтобы показать себя», — приводит слова Абаскаля Relovo.

Напомним, что суд Амстердама в феврале признал нападающего «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил голландца к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

Ранее Ольга Смородская заявила, что теперь Промес навсегда останется в России.