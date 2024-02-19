Абаскаль — о Промесе: чем ему сложнее, тем он лучше играет
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«Квинси — очень страстный игрок. Он из тех, кто мотивирован на борьбу. Чем сложнее ситуация, тем лучше такие парни играют. Им нужны серьёзные вызовы, чтобы показать себя», — приводит слова Абаскаля Relovo.
Напомним, что суд Амстердама в феврале признал нападающего «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.
В июне 2023 года суд Амстердама приговорил голландца к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.
Ранее Ольга Смородская заявила, что теперь Промес навсегда останется в России.