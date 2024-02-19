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Роша: знаю, некоторые клубы интересовались мной в прошлое трансферное окно

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Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал об интересе к нему со стороны европейских клубов.
Роша: знаю, некоторые клубы интересовались мной в прошлое трансферное окно
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Насколько знаю, некоторые команды интересовались мной в прошлое трансферное окно. Как видите, я по-прежнему в ЦСКА. Мне нравится здесь, чувствую себя великолепно. Благодарен клубу за тёплое отношение. Вопросы о предложениях лучше задавать армейскому клубу и моему агенту», — приводит слова Роши Bobsoccer.

В текущем сезоне Роша провёл за команду 22 матча во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее в «Трабзонспоре» назвали слухами информацию об интересе к защитнику ЦСКА Роше.

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