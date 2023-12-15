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В «Трабзонспоре» назвали слухами информацию об интересе к защитнику ЦСКА Роше

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Начальник «Трабзонспора» Эмре Ток прокомментировал возможный интерес клуба к защитнику ЦСКА Виллиану Роше.
В «Трабзонспоре» назвали слухами информацию об интересе к защитнику ЦСКА Роше
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Информация об интересе «Трабзонспора» к Виллиану Роше — фейк», — цитирует Тока Sport24.

Как сообщал журналист Нвакае Мерейис, Роша входит в сферу интересов турецкого клуба.

В нынешнем сезоне игрок провёл за армейскую команду 22 матча, в которых отметился результативной передачей. Его контракт с клубом действует до 2025 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет на сборах с «Родиной», «Торпедо», «Химками» и узбекским «Андижаном».

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