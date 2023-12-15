В «Трабзонспоре» назвали слухами информацию об интересе к защитнику ЦСКА Роше
- globallookpress.com
- © Edgar Breshchanov
«Информация об интересе «Трабзонспора» к Виллиану Роше — фейк», — цитирует Тока Sport24.
Как сообщал журналист Нвакае Мерейис, Роша входит в сферу интересов турецкого клуба.
В нынешнем сезоне игрок провёл за армейскую команду 22 матча, в которых отметился результативной передачей. Его контракт с клубом действует до 2025 года.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет на сборах с «Родиной», «Торпедо», «Химками» и узбекским «Андижаном».