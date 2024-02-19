МОК запретил 45-летнему Пакьяо принять участие в Олимпиаде в Париже
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«Очень жаль, что нашу икону бокса не допустили из-за возраста и что всем необходимо проходить отборочные соревнования, чтобы иметь возможность участвовать в Играх в Париже», — приводит слова Толентино Boxing News 24.
В активе 45-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), восемь поражений и две ничьих на профессиональном ринге.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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