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МОК запретил 45-летнему Пакьяо принять участие в Олимпиаде в Париже

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Президент НОК Филиппин Абрахам Толентино сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с запретом касательно выступления бывшего чемпиона мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо на Олимпиаде в Париже.
МОК запретил 45-летнему Пакьяо принять участие в Олимпиаде в Париже
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Очень жаль, что нашу икону бокса не допустили из-за возраста и что всем необходимо проходить отборочные соревнования, чтобы иметь возможность участвовать в Играх в Париже», — приводит слова Толентино Boxing News 24.

В активе 45-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), восемь поражений и две ничьих на профессиональном ринге.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что 47-летний Фёдор Емельяненко хочет провести бой с Нганну.

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