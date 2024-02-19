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47-летний Фёдор Емельяненко хочет провести бой с Нганну

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Один из самых титулованных российских бойцов по смешанным единоборствам Фёдор Емельяненко дал понять, что был бы не прочь провести боксёрский поединок с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну из Камеруна.

«Мне Нганну интересен. По ММА я уже всё — не тяну, а по боксу было бы интересно с ним побиться. Я видел бой Нганну с Тайсоном Фьюри, мне бы хотелось с ним сразиться. Это не то что завышенная самооценка, но мне было бы интересно провести с ним бой», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

На счету 47-летнего бойца 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений. 5 февраля 2023 года он объявил о завершении карьеры, после того как проиграл Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290.

В активе 37-летнего Нганну 17 побед (12 нокаутом) и три поражения.

Ранее Емельяненко высказался о бое против Брока Леснара на UFC 300.

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