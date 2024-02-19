Кокиашвили: «Барселона» связывалась с агентов Кварацхелии
- Gettyimages.ru
- © Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency
Об этом сообщает журналист Лаша Кокиашвили.
Отмечается, что сумма трансфера может составить €90-100 млн.
В нынешнем сезоне Кварацхелия забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 28 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что клуб предложил Кварацхелии продлить трудовое соглашение.