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Кокиашвили: «Барселона» связывалась с агентов Кварацхелии

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«Барселона» несколько раз связывалась с агентом форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
Кокиашвили: «Барселона» связывалась с агентов Кварацхелии
  • Gettyimages.ru
  • © Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency

Об этом сообщает журналист Лаша Кокиашвили.

Отмечается, что сумма трансфера может составить €90-100 млн.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 28 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что клуб предложил Кварацхелии продлить трудовое соглашение.

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