Кокиашвили: «Барселона» связывалась с агентов Кварацхелии

«Барселона» несколько раз связывалась с агентом форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Об этом сообщает журналист Лаша Кокиашвили.

Отмечается, что сумма трансфера может составить €90-100 млн.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 28 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что клуб предложил Кварацхелии продлить трудовое соглашение.