Каменский считает, что Малкин ещё может помочь «Питтсбургу» выйти в плей-офф НХЛ

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о российском нападающем «Питтсбург Пингвинз» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгении Малкине.

«Думаю, у Евгения сейчас временный спад, который бывает у каждого спортсмена. Он же не робот, в конце концов, а живой человек. Тем более игры в НХЛ идут практически через день. Уверен, что Малкин выберется из этого состояния и будет показывать привычные результаты. Он уже всем доказал, что он хоккеист высокого класса, который очень полезен для своей команды», — заявил Каменский RT.

Экс-хоккеист также ответил на вопрос, сумеет ли Малкин ещё как-то повлиять на шансы «Питтсбурга» выйти в плей-офф.

«Конечно, он способен на это, Евгений — лидер «Питтсбурга», он ведёт за собой команду. Как мне кажется, у них неплохая команда, в которой есть как Сидни Кросби, так и талантливые молодые ребята. Всё будет зависеть от хоккеистов, сумеют ли они преодолеть временный кризис. Ситуация в НХЛ меняется очень быстро — это нормально для профессионального спорта. Команда может спокойно выдать победную серию из 10—15 побед — и всё будет в порядке», — добавил он.

Ранее Каменский высказался о нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарине.