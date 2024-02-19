Агапитов сообщил, что EWF не допустила российских тяжелоатлетов на свои турниры

Глава Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что Европейская федерация тяжёлой атлетики (EWF) не допустила россиян на свои турниры.

«По вопросу допуска белорусских и российских атлетов исполком занял конъюнктурную позицию, сославшись на публикацию пресс-релиза IWF об отстранении этих двух команд. Видим, что со стороны спортивных функционеров международных федераций продолжаются агрессивные политизированные действия», — приводит слова Агапитова ТАСС.

В августе IWF не допустила российских спортсменов к чемпионату мира, который состоится с 4 по 17 сентября в Саудовской Аравии, в нейтральном статусе.

Ранее ФТАР предложила альтернативный вариант декларации для допуска российских атлетов.