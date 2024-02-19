Агапитов сообщил, что EWF не допустила российских тяжелоатлетов на свои турниры
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«По вопросу допуска белорусских и российских атлетов исполком занял конъюнктурную позицию, сославшись на публикацию пресс-релиза IWF об отстранении этих двух команд. Видим, что со стороны спортивных функционеров международных федераций продолжаются агрессивные политизированные действия», — приводит слова Агапитова ТАСС.
В августе IWF не допустила российских спортсменов к чемпионату мира, который состоится с 4 по 17 сентября в Саудовской Аравии, в нейтральном статусе.
Ранее ФТАР предложила альтернативный вариант декларации для допуска российских атлетов.