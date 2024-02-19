Вайцеховская: Тутберидзе несколько демонстративно потеряла интерес к тому, что происходит внутри России

Обозреватель RT Елена Вайцеховская поделилась мнением о соревновании фигуристов в парах на Спартакиаде сильнейших.

«Самое большое сожаление от турнира спортивных пар в Магнитогорске — что между Мишиной / Галлямовым и Бойковой / Козловским не получилось равной борьбы. Сорванная Сашей и Димой поддержка здесь, на мой взгляд, совершенно ни при чём — это реально несчастный случай.

Но парадокс налицо: притом что многие отдельные элементы у Бойковой и Козловского были оценены выше (что говорит о том, что эти спортсмены если не превосходят соперников в технике, то как минимум не уступают им), общим впечатлением осталась некая неухоженность.

Это и разброд с прыжками (на ЧР ребят подвели риттбергер и тулуп, в Магнитогорске — сальхов), и недостаточная вычищенность отдельных движений. Могу ошибаться, конечно, но вот в голове упорно вертелась та самая поговорка про семь нянек. Этери Тутберидзе откровенно и даже несколько демонстративно потеряла интерес к тому, что происходит внутри России, Максим Траньков и Алексей Тихонов объединили тренерскую деятельность с комментаторской, а Павел Слюсаренко в большей степени (что логично) сосредоточился на собственных пермских дуэтах», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Она отметила, что так и получилось, что Мишина и Галлямов подошли к двум главным стартам сезона на пике и прошли их абсолютно безошибочно, а Бойковой и Козловскому не хватило той самой малости, которая и составляет разницу между победителем и проигравшим.

Мишина и Галлямов выиграли Спартакиаду сильнейших, набрав по сумме программ 239,11 балла.

Бойкова и Козловский стали вторыми (230,79).

Ранее Козловский прокомментировал выступление на Спартакиаде.