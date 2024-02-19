Нойер — о поражении от «Бохума»: это не «Бавария»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал поражение от «Бохума» в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу.

«Мы были хороши на протяжении долгого времени, и нам стоит похвалить себя за это. Но мы не можем позволить себе вот так рассыпаться и пропустить три гола от «Бохума». Это не «Бавария», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

Встреча на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

«Бавария» расположилась на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 50 очков. Лидер — «Байер» (58).

Ранее сообщалось, что Киммих чуть не подрался с помощником Тухеля после проигрыша «Баварии».