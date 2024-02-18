Киммих чуть не подрался с помощником Тухеля после поражения «Баварии»

«Бавария» потерпела поражение от «Бохума» в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу.

По информации журналиста Патрика Штрассера, сразу после финального свистка в подтрибунном помещении полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих и помощник главного тренера Жёлтон Лёв поговорили друг с другом на повышенных тонах и чуть не подрались.

Встреча на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

«Бавария» расположилась на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 50 очков. Лидер — «Байер» (58).

Ранее сообщалось, что «Бавария» потерпела третье поражение подряд.