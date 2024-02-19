Corriere dello Sport: Зидан может возглавить «Баварию»

Зинедин Зидан может возглавить «Баварию».

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство клуба уже связалось с французом.

Отмечается, что Зидан является фаворитом на пост главного тренера.

Зидан за свою карьеру тренировал только «Реал» (с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й). Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что Зидан хочет тренировать сборную Франции и готов ждать ухода Дешама.