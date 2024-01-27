RMC Sport: Зидан хочет тренировать сборную Франции и готов ждать ухода Дешама

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет возглавить сборную Франции.

Как сообщает RMC Sport, специалист рассматривает в качестве нового места работы только сборную Франции и не намерен возглавлять какую-либо другую команду.

По информации RMC Sport, 51-летний специалист отказался от предложения тренировать сборную Алжира и ждёт предложения от «Марселя».

Зидан за свою карьеру тренировал только «Реал» (с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й). Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее Зидан высказался о работе в топ-клубах.