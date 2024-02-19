RT в Telegram
Подпишись

Сидоров: Большунов — поцелованный богом, он превосходит всех в технике и тактике

Короткая ссылка
Российский биатлонист Евгений Сидоров считает трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова лучшим лыжником планеты на данный момент.

«Большунов — поцелованный богом. Он очень много тренируется, хорошо пашет. Пытается, в плане техники, найти тот самый идеал, чтобы у всех выигрывать в этом компоненте. Все, конечно, удивляются, что выигрывает во всех гонках», — цитирует Сидорова «Чемпионат».

Он предположил, что, возможно, Большунову помогает присутствие семьи на сборах и соревнованиях.

«Он превосходит всех в тактическом и техническом планах. Он в контактных гонках обходит всех на последнем спуске. Именно тактически, — добавил Сидоров.

Александр Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом. 27-летний лыжник в сезоне-2023/24 победил в 21 личной гонке подряд.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Большунов выиграл марафон в классическом стиле на Спартакиаде сильнейших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить