Сидоров: Большунов — поцелованный богом, он превосходит всех в технике и тактике

Российский биатлонист Евгений Сидоров считает трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова лучшим лыжником планеты на данный момент.

«Большунов — поцелованный богом. Он очень много тренируется, хорошо пашет. Пытается, в плане техники, найти тот самый идеал, чтобы у всех выигрывать в этом компоненте. Все, конечно, удивляются, что выигрывает во всех гонках», — цитирует Сидорова «Чемпионат».

Он предположил, что, возможно, Большунову помогает присутствие семьи на сборах и соревнованиях.

«Он превосходит всех в тактическом и техническом планах. Он в контактных гонках обходит всех на последнем спуске. Именно тактически, — добавил Сидоров.

Александр Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом. 27-летний лыжник в сезоне-2023/24 победил в 21 личной гонке подряд.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Большунов выиграл марафон в классическом стиле на Спартакиаде сильнейших.