RT в Telegram
Подпишись

Черышев — о суде над Промесом: Квинси молчит и правильно поступает

Короткая ссылка
Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев считает, что полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу не стоит пока высказываться о своих уголовных делах.

«Он правильно делает. О чём сейчас можно давать комментарии, когда идёт огромный напряг и давление прессы на него? Промес молчит и правильно поступает», — цитирует Черышева «РБ Спорт».

Суд Амстердама в феврале признал нападающего «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 32-летний футболист был объявлен в международный розыск. 

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил голландца к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

Ранее Ольга Смородская заявила, что теперь Промес навсегда останется в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить