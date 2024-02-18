Черышев — о суде над Промесом: Квинси молчит и правильно поступает

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев считает, что полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу не стоит пока высказываться о своих уголовных делах.

«Он правильно делает. О чём сейчас можно давать комментарии, когда идёт огромный напряг и давление прессы на него? Промес молчит и правильно поступает», — цитирует Черышева «РБ Спорт».

Суд Амстердама в феврале признал нападающего «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил голландца к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

Ранее Ольга Смородская заявила, что теперь Промес навсегда останется в России.