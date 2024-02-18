Мамиашвили назвал более чем достойным выступление российских борцов на ЧЕ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили признался, что остался доволен результатами сборной на чемпионате Европы 2024 года в Бухаресте (Румыния).

«Команда будущего вырисовывается, но работы ещё масса. В результаты вольной борьбы паспортный режим вмешался, но будем жёстче держать на контроле страны, которые берут на себя обязательства. Мы более чем достойно выступили в усечённом формате — половине команды визы не дали, а того, кому дали, с границы с этой визой вернули», — цитирует главу ФСБР ТАСС.

По его словам, после возвращения из Румынии сборная начнёт подготовку к крупным стартам.

«Следующая задача — подготовка к лицензионному турниру в Баку», — заключил Мамиашвили.

Сборная России выступала на ЧЕ-2024 в нейтральном статусе и заняла четвёртое место в медальном зачёте. В турнире не смогли участвовать ряд ведущих отечественных борцов, которым Румыния при наличии визы отказала в посещении страны.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв назвал неприемлемым решение об отказе во въезде в Румынию двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву.