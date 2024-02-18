RT в Telegram
Подпишись

Мамиашвили назвал более чем достойным выступление российских борцов на ЧЕ

Короткая ссылка
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили признался, что остался доволен результатами сборной на чемпионате Европы 2024 года в Бухаресте (Румыния).

«Команда будущего вырисовывается, но работы ещё масса. В результаты вольной борьбы паспортный режим вмешался, но будем жёстче держать на контроле страны, которые берут на себя обязательства. Мы более чем достойно выступили в усечённом формате — половине команды визы не дали, а того, кому дали, с границы с этой визой вернули», — цитирует главу ФСБР ТАСС.

По его словам, после возвращения из Румынии сборная начнёт подготовку к крупным стартам.

«Следующая задача — подготовка к лицензионному турниру в Баку», — заключил Мамиашвили.

Сборная России выступала на ЧЕ-2024 в нейтральном статусе и заняла четвёртое место в медальном зачёте. В турнире не смогли участвовать ряд ведущих отечественных борцов, которым Румыния при наличии визы отказала в посещении страны.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв назвал неприемлемым решение об отказе во въезде в Румынию двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить