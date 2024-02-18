Кейн быстрее всех в истории Бундеслиги забил 25 голов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн установил очередной рекорд в чемпионате Германии по футболу.

30-летний форвард сборной Англии быстрее всех в истории Бундеслиги забил 25 голов. Для рекорда экс-футболисту «Тоттенхэма» понадобилось 22 матча.

Кейн превзошёл достижение бывшего нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, которому пришлось провести 25 игр.

«Бавария» уступила «Бохуму» (2:3) на выезде и потерпела третье поражение подряд. Кейн отличился на 87-й минуте, поставив финальную точку в игре.

Команда из Мюнхена располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 50 очков. Лидер — «Байер» (58).

Ранее сообщалось, что Кейн стал первым английским футболистом с 18 голами за сезон в Бундеслиге.