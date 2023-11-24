Кейн стал первым английским футболистом с 18 голами за сезон в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн продолжает ставить рекорды в чемпионате Германии по футболу.

30-летний форвард сборной Англии отличился в матче 12-го тура с «Кёльном». Кейн забил 18-й гол и установил рекорд среди англичан в Бундеслиге.

Предыдущее достижение принадлежало Джейдону Санчо и Кевину Кигану, которые забили по 17 мячей.

Кейн также стал первым футболистом, который забил 18 голов в первых 12 матчах сезона. Бывший нападающий «Тоттенхэма» проводит дебютный сезон за мюнхенскую команду.

«Бавария» на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне после первого тайма обыгрывает соперника со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Кейн назвал переход в «Баварию» безумным шагом.