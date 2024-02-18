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Глава Примеры: приезд Мбаппе поможет нам быть более конкурентоспособными

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Президент испанской Примеры Хавьер Тебас прокомментировал возможный переход нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».
Глава Примеры: приезд Мбаппе поможет нам быть более конкурентоспособными
  • Gettyimages.ru

«В этом году у нас уже играет лучший футболист мира — Беллингем. Если Мбаппе приедет, это поможет нам быть более конкурентоспособными», — цитирует Тебаса RMC Sport.

По информации СМИ, Мбаппе подписал контракт с «Реалом».

Француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. 

Ранее Карло Анчелотти не стал отвечать на вопрос о желании тренировать Мбаппе.

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