Анчелотти на стал отвечать на вопрос о желании тренировать Мбаппе
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«Хотел бы я тренировать Мбаппе? Мне хотелось бы хорошо завершить этот сезон, выиграть титулы», — цитирует Анчелотти MD.
По информации СМИ, Мбаппе подписал контракт с «Реалом».
Француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» объявит о переходе Мбаппе не раньше апреля.