RT в Telegram
Подпишись

Анчелотти на стал отвечать на вопрос о желании тренировать Мбаппе

Короткая ссылка
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перейдёт в мадридский клуб.
Анчелотти на стал отвечать на вопрос о желании тренировать Мбаппе
  • AP
  • © Jon Super

«Хотел бы я тренировать Мбаппе? Мне хотелось бы хорошо завершить этот сезон, выиграть титулы», — цитирует Анчелотти MD.

По информации СМИ, Мбаппе подписал контракт с «Реалом».

Француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. 

Ранее сообщалось, что «Реал» объявит о переходе Мбаппе не раньше апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить