Анчелотти на стал отвечать на вопрос о желании тренировать Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перейдёт в мадридский клуб.

«Хотел бы я тренировать Мбаппе? Мне хотелось бы хорошо завершить этот сезон, выиграть титулы», — цитирует Анчелотти MD.

По информации СМИ, Мбаппе подписал контракт с «Реалом».

Француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» объявит о переходе Мбаппе не раньше апреля.