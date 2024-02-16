RMC Sport: «Реал» объявит о переходе Мбаппе не раньше апреля
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Как сообщает RMC Sport, мадридский клуб объявит о подписании Мбаппе в апреле или мае.
15 февраля форвард заявил президенту парижан Аль-Хелаифи, что покинет летом ПСЖ на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо в X.
Мбаппе забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов заявил, что «Реалу» не стоит подписывать контракт с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.