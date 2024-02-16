RMC Sport: «Реал» объявит о переходе Мбаппе не раньше апреля

Стало известно, когда «Реал» планирует объявить о подписании нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает RMC Sport, мадридский клуб объявит о подписании Мбаппе в апреле или мае.

15 февраля форвард заявил президенту парижан Аль-Хелаифи, что покинет летом ПСЖ на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо в X.

Мбаппе забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов заявил, что «Реалу» не стоит подписывать контракт с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.