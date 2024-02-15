Семшов: уже все устали от Мбаппе, он сам не знает, чего хочет

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов заявил, что «Реалу» не стоит подписывать контракт с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.

«Уже все устали от Мбаппе. Он сам не знает, чего хочет. Наконец объявил, что уходит, теперь главное, чтобы он определился с клубом. Мне кажется, что если в «Реале» умные люди, то его не возьмут», — заявил Семшов «Матч ТВ».

15 февраля форвард заявил президенту парижан Аль-Хелаифи, что покинет летом ПСЖ на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо в X.

В нынешнем сезоне француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что не считает президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова влиятельным человеком.