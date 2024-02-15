Канчельскис не считает Дюкова влиятельным человеком

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не считает президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова влиятельным человеком.

«Самые влиятельные люди российского футбола — Галицкий, Колосков, Филатов, Гинер. Дюков? Не скажу, что он влиятельный человек. Когда вернёт нас на европейскую арену, тогда скажем ему спасибо», — заявил Канчельскис РБ Спорт.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что суммарные долговые обязательства российских клубов УЕФА на конец 2022 года составили €589 млн.