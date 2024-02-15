УЕФА: российские клубы к концу 2022 года задолжали €589 млн

Суммарные долговые обязательства российских клубов Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на конец 2022 года составили €589 млн.

Долги российских команд сократились на 163 млн евро (22%) по сравнению с показателями до пандемии, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первую строчку по долгам занимала Англия (€7,251 млрд), вторую — Испания (€4,710 млрд), на третьем месте Италия (€3,962 млрд).

Отмечается, что в таблице учитываются банковские обязательства, кредиторская задолженность, трансфертная кредиторская задолженность, а также долги по оплате труда и социальному страхованию.

УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее выручка клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) составила €1,050 млрд за сезон-2022/23.