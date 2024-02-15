RT в Telegram
Подпишись

УЕФА: российские клубы к концу 2022 года задолжали €589 млн

Короткая ссылка
Суммарные долговые обязательства российских клубов Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на конец 2022 года составили €589 млн.

Долги российских команд сократились на 163 млн евро (22%) по сравнению с показателями до пандемии, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первую строчку по долгам занимала Англия (€7,251 млрд), вторую — Испания (€4,710 млрд), на третьем месте Италия (€3,962 млрд).

Отмечается, что в таблице учитываются банковские обязательства, кредиторская задолженность, трансфертная кредиторская задолженность, а также долги по оплате труда и социальному страхованию.

УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее выручка клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) составила €1,050 млрд за сезон-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить