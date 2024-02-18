Дзагоев: понимаю, почему Клопп решил взять паузу в тренерской деятельности
- РИА Новости
«Желание стать тренером не отпало. Я себя с ним не сравниваю, но понимаю, для чего Клопп брал паузу на полгода — перезарядиться, отдохнуть, собраться с мыслями. Когда люди полностью живут футболом, они им пресыщаются», — цитирует Дзагоева «Чемпионат».
29 января главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что экс-футболист пройдёт стажировку в «Крыльях Советов».
В ноябре прошлого года Дзагоев сообщил о завершении карьеры.
Ранее Дзагоев высказался о желании пойти обучаться тренерской деятельности.