Дзагоев: понимаю, почему Клопп решил взять паузу в тренерской деятельности

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о желании стать тренером.

«Желание стать тренером не отпало. Я себя с ним не сравниваю, но понимаю, для чего Клопп брал паузу на полгода — перезарядиться, отдохнуть, собраться с мыслями. Когда люди полностью живут футболом, они им пресыщаются», — цитирует Дзагоева «Чемпионат».

29 января главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что экс-футболист пройдёт стажировку в «Крыльях Советов».

В ноябре прошлого года Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

Ранее Дзагоев высказался о желании пойти обучаться тренерской деятельности.