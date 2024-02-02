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Дзагоев: надеюсь пойти обучаться на тренера в мае, а потом можно будет работать

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Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о желании пойти обучаться тренерской деятельности.
Дзагоев: надеюсь пойти обучаться на тренера в мае, а потом можно будет работать
  • РИА Новости

«Пока просто на стажировку для себя, а там посмотрим. В конце февраля созвонимся с Овчинниковым, он мне скажет, когда можно будет пойти на учёбу. Ориентировочно в мае. Если получится, в мае начну учёбу, а там можно будет работать», — приводит слова Дзагоева пресс‑служба ЦСКА.

29 января главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что Дзагоев пройдёт стажировку в «Крыльях Советов».

В ноябре прошлого года футболист сообщил о завершении карьеры.

Ранее Дзагоев посетил товарищеский матч ЦСКА с «Андижаном» в Турции.

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