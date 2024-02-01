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Дзагоев посетил товарищеский матч ЦСКА с «Андижаном» в Турции

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Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев побывал на товарищеском матче армейского клуба с «Андижаном» в Турции.
Дзагоев посетил товарищеский матч ЦСКА с «Андижаном» в Турции
  • РИА Новости

«Алан. Всегда рады видеть», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

28 сентября «Ламия» объявила о переходе россиянина. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями. 1 ноября 2023 года Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что футболист забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России. 

Ранее Андрей Аршавин заявил, что Дзагоев много сделал для ЦСКА.

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