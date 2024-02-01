Дзагоев посетил товарищеский матч ЦСКА с «Андижаном» в Турции
- РИА Новости
«Алан. Всегда рады видеть», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.
28 сентября «Ламия» объявила о переходе россиянина. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями. 1 ноября 2023 года Дзагоев сообщил о завершении карьеры.
Напомним, что футболист забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.
Ранее Андрей Аршавин заявил, что Дзагоев много сделал для ЦСКА.