Умницына и Фёдоров стали победителями в ски-альпинизме в смешанной эстафете
- РИА Новости
Второе место заняли Евгений Марков и Екатерина Леонова. На третьей строчке расположились Никита Филиппов и Светлана Березань.
В ски-альпинизм входит восхождение в гору на лыжах, скоростной спуск и применение навыков альпинизма для преодоления сложных участков.
Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметил повышение уровня российских соревнований внутри страны.