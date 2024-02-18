Умницына и Фёдоров стали победителями в ски-альпинизме в смешанной эстафете

Ирина Умницына и Андрей Фёдоров завоевали золотые медали в смешанной эстафете в ски-альпинизме на Спартакиаде сильнейших.

РИА Новости