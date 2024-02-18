RT в Telegram
Подпишись

Умницына и Фёдоров стали победителями в ски-альпинизме в смешанной эстафете

Короткая ссылка
Ирина Умницына и Андрей Фёдоров завоевали золотые медали в смешанной эстафете в ски-альпинизме на Спартакиаде сильнейших.
Умницына и Фёдоров стали победителями в ски-альпинизме в смешанной эстафете
  • РИА Новости

Второе место заняли Евгений Марков и Екатерина Леонова. На третьей строчке расположились Никита Филиппов и Светлана Березань.

В ски-альпинизм входит восхождение в гору на лыжах, скоростной спуск и применение навыков альпинизма для преодоления сложных участков.

Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметил повышение уровня российских соревнований внутри страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить