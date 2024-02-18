Васильев заявил, что Запад не сумел реализовать свой план по деградации спорта в России

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметил повышение уровня российских соревнований внутри страны.

«Очевидно, что у наших недоброжелателей не получилось создать тех условий по деградации российского спорта, на которые они так рассчитывали. Наоборот, уровень спортивных мероприятий заметно вырос из-за того, что все они стали проходить на территории России. Почему? Лидеры, которые раньше отсутствовали на этих соревнованиях, теперь задают тон и подтягивают всех остальных на свой высокий уровень. Те атлеты, кто не находится в национальной сборной, стали иметь перед собой чёткий ориентир и могут проверить себя на фоне сильнейших», — заявил Васильев RT.

Ранее Васильев оценил уровень проведения спортивных соревнований Спартакиады сильнейших в нашей стране.