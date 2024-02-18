RT в Telegram
Подпишись

Васильев заявил, что Запад не сумел реализовать свой план по деградации спорта в России

Короткая ссылка
Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметил повышение уровня российских соревнований внутри страны.
Васильев заявил, что Запад не сумел реализовать свой план по деградации спорта в России
  • РИА Новости

«Очевидно, что у наших недоброжелателей не получилось создать тех условий по деградации российского спорта, на которые они так рассчитывали. Наоборот, уровень спортивных мероприятий заметно вырос из-за того, что все они стали проходить на территории России. Почему? Лидеры, которые раньше отсутствовали на этих соревнованиях, теперь задают тон и подтягивают всех остальных на свой высокий уровень. Те атлеты, кто не находится в национальной сборной, стали иметь перед собой чёткий ориентир и могут проверить себя на фоне сильнейших», — заявил Васильев RT.

Ранее Васильев оценил уровень проведения спортивных соревнований Спартакиады сильнейших в нашей стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить