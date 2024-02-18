Корешков: поражение от Топурии не поставит крест на карьере Волкановски в UFC

Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков прокомментировал поражение австралийского бойца Александера Волкановски в поединке с грузинским бойцом Илией Топурией на 298-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Тяжело сказать, закончилась ли эпоха Волкановски в UFC. Пока он проиграл всего один бой в полулёгком весе, и нужно посмотреть, что будет дальше. Всё-таки возраст у Александера уже немолодой для этой весовой категории, он долго был чемпионом и, возможно, где-то уже поднаелся. Поэтому молодые ребята, как Топурия, его и догнали. Возможно, Волкановски поторопился с новым поединком после поражения от Махачева. Но тут всё зависит от Алекса. Если он чувствует себя хорошо и хочет поскорее вернуться, зачем тогда ждать?» — сказал Корешков RT.

Боец также ответил на вопрос, может ли реванш с Топурией стать определяющим для карьеры Волкановски в UFC.

«С одной стороны, да. Но не думаю, что Александер действительно готов завершать выступления в организации. Это известный боец с хорошим послужным списком, и если он даже проиграет следующие поединки, то заработает за них приличные деньги, что, скорее всего, он и продолжит делать», — добавил он.

Ранее Корешков высказался о поражении Романа Копылова в бою с Энтони Хернандезом на UFC 298.