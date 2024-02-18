Корешков — о поединке Копылова на коротком уведомлении: в UFC ценят таких ребят

Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков высказался о поражении Романа Копылова в бою с Энтони Хернандезом на UFC 298.

«Не сказал бы, что Хернандез действительно настолько сильнее Копылова. Скорее, он оказался умнее в этом бою за счёт выбора правильной тактики против Романа. У Копылова есть проблемы с болевыми приёмами. Говорю об этом исходя моего опыта тренировок с ним. Но не стоит забывать, что Роман вышел на коротком уведомлении, чтобы спасти этот поединок для UFC. Он не так уж и много потерял из-за поражения, кроме своей победной серии. Важнее, что Копылов доказал свою лояльность организации и она отплатит ему тем же. Там ценят таких ребят», — заявил Корешков RT.

По мнению бойца, Копылову следует подтянуть навыки по защите от болевых приёмов.

«Думаю, Роман уже так или иначе находится в топ-15 рейтинга бойцов UFC по своим умениям. Могу сказать, что перевести Романа в партер у стены очень тяжело, а в стойке тем более. Единственное, что у него тогда действительно хромало, — это работа над болевыми приёмами», — добавил он.

Ранее боец AMC Fight Nights Александр Гребнев прокомментировал поражение Копылова в бою против Хернандеза на UFC 298 в США.