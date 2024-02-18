Гребнев отметил слабые стороны Копылова в бою против Эрнандеса

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев прокомментировал поражение россиянина Романа Копылова в бою против американца Энтони Эрнандеса на UFC 298 в США.

«Эрнандес действительно сильнее Копылова как боец. Посмотрите, что он делал в их бою. Энтони заставил Романа устать в борьбе. Сколько бы Копылов не тренировался в Дагестане, он всё равно ударник и не сможет стать борцом по-настоящему элитного уровня, и его стойка не на чемпионском уровне. К сожалению, основная проблема Романа в поединке заключалась в том, что он давал американцу работать. Он был близок к победе, когда начинал наносить удары, но временами заставился, чем и воспользовался Эрнандес», — сказал Гребнев RT.

Боец также ответил на вопрос, может ли ещё Копылов подтянуть свои навыки борьбы и защиты от болевых приёмов.

«Учитывая возраст Романа, у него ещё есть 5—6 лет для этого. Ему нужно целенаправленно поработать над этим год или два, чтобы за это время выйти на очень серьёзный уровень, но нужно подобрать тренировочный лагерь так, чтобы ещё не потерять в ударке. Потому что, работая только над одним аспектом, ты начинаешь терять в другом», — добавил он.

Ранее Гребнев отреагировал на поражение австралийца Александера Волкановски в поединке с грузинским бойцом Илией Топурией на UFC 298 в США.