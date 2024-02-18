Гребнев: Волкановски не следовало так рано соглашаться на бой с Топурией

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев отреагировал на поражение австралийца Александера Волкановски в поединке с грузинским бойцом Илией Топурией на 298-м турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Как мне кажется, Волкановски не полностью восстановился после своего последнего поражения нокаутом от Махачева и ему нельзя было так быстро соглашаться на следующий бой. Тем не менее Топурия вместе со своим тренерским штабом сумел очень чётко просчитать Алекса. Волкановски любит опускать левую руку после определённых движений, на что Илия сделал основной акцент. Его плотная работа закончилась коронным приёмом по челюсти австралийца», — заявил Гребнев RT.

По мнению бойца, Александер хотел доказать болельщикам в случае своей победы над Топурией, что разговоры о потере им былого уровня пока преждевременны.

«Так действительно было, поражение от Махачева — это стечение обстоятельств, на которое Волкановски подписался сам. Нельзя так экстренно выходить против лучшего непобеждённого бойца на таком коротком уведомлении, а после этого соглашаться на очередной поединок против следующего нокаутёра. Будет ли реванш с Топурией определяющим для карьеры Алекса в UFC? Конечно, но я бы посоветовал ему сперва полностью восстановиться, иначе его ждёт очередное поражение, у Алекса просела возможность держать удар после двух нокаутов», — добавил он.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев обратился к Волкановски после его поражения в бою с Топурией.