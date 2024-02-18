Майгуров: не было бы санкций, сейчас бы на Спартакиаде так прекрасно не сидели
- РИА Новости
«За нами следят точно: то, что мы говорим, что делаем, не остаётся незамеченным. Нет худа без добра — не было бы санкций, мы сейчас бы тут так прекрасно не сидели. Мы открыли новый регион на биатлонной карте России», — заявил Майгуров «Матч ТВ».
В сентябре 2023-го Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.
МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.
Ранее чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин резко высказался касательно отсутствия россиян на этапах Кубка мира по биатлону.