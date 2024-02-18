Хоккеистки сборной Санкт‑Петербурга взяли бронзу Спартакиады

Сборная Санкт‑Петербурга завоевала бронзу женского хоккейного турнира на Всероссийской зимней спартакиаде.

В матче за третье место петербурженки одержали победу над командой Московской области со счётом 4:2.

У победительниц дубль оформила Ксения Пономарёва (19‑я и 59‑я минуты), также по шайбе забросили Дарья Белоглазова (41-я) и Мария Александрова (43-я). В команде Московской области отличились Екатерина Давлетшина (13-я) и Александра Нестерова (14-я).

В финале турнира встретятся сборные Башкирии и Красноярского края.

Ранее Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли Спартакиаду сильнейших в спортивных парах.