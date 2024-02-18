Хоккеистки сборной Санкт‑Петербурга взяли бронзу Спартакиады
- РИА Новости
В матче за третье место петербурженки одержали победу над командой Московской области со счётом 4:2.
У победительниц дубль оформила Ксения Пономарёва (19‑я и 59‑я минуты), также по шайбе забросили Дарья Белоглазова (41-я) и Мария Александрова (43-я). В команде Московской области отличились Екатерина Давлетшина (13-я) и Александра Нестерова (14-я).
В финале турнира встретятся сборные Башкирии и Красноярского края.
Ранее Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли Спартакиаду сильнейших в спортивных парах.