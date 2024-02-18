Форвард «Барыса» Старченко побил рекорд КХЛ по матчам за один клуб

Нападающий «Барыса» Роман Старченко проводит юбилейный матч за клуб в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

37-летний хоккеист установил новый рекорд по наибольшему числу матчей за один клуб в истории, матч с «Амуром» для игрока 780-й.

Предыдущий рекорд принадлежал защитнику Евгению Бирюкову — 779 игр. На третьем месте Артём Лукоянов («Ак Барс») — 772 игры.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что нападающий московского «Динамо» Никита Гусев сможет побить рекорд бывшего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина по очкам в регулярном чемпионате КХЛ за сезон.