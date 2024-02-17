Кожевников: Гусев сможет побить рекорд Мозякина по количеству очков за сезон в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что нападающий московского «Динамо» Никита Гусев сможет побить рекорд бывшего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина по очкам в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за сезон.

«Конечно, Гусев сейчас в своей лучшей форме за карьеру, набирает много очков. Он лидер «Динамо», хорошо себя чувствует в команде, много играет. Молодец, поздравим его с таким достижением», — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

31-летний форвард забросил две шайбы и отдал результативную передачу в матче с подмосковным «Витязем» (6:3) и обновил личный рекорд результативности за сезон. Теперь на его счету 84 очка (22 гола + 62 голевых паса). Хоккеист улучшил свой результат сезона-2018/19.

Рекорд принадлежит Сергею Мозякину. В активе бывшего форварда магнитогорского «Металлурга» 85 очков (48 + 37).

Ранее сообщалось, что «Динамо» установило рекорд клуба по числу побед в сезоне КХЛ.











