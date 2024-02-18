Иранская газета уменьшила на фотографии ягодицы жены Роналду

Сотрудник иранской газеты Hamshahri применил графический редактор, чтобы внести изменения в слишком «откровенную» семейную фотографию нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Издание использовало для статьи фотокарточку, на которой португалец празднует свой 39-й день рождения. На ней запечатлены его супруга Джорджина Родригес и дети. Однако по сравнению с оригиналом ягодицы жены Роналду в варианте для газеты выглядят заметно меньше.

Многие предположили, что изменения были внесены из-за цензуры в исламской республике на демонстрацию на публике частей женских тел.

Ранее Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, высмеяла возможные удары плетью из-за поведения футболиста в Иране.





