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Сестра Роналду пошутила над возможными ударами плетью футболиста

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Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, высмеяла возможные удары плетью из-за поведения футболиста в Иране.
Сестра Роналду пошутила над возможными ударами плетью футболиста
  • Gettyimages.ru
  • © Francois Nel

«857 ударов плетью. Извините, я неправильно написала, 857 голов», — написала девушка в соцсетях.

По информации СМИ, игроку может грозить наказание в виде 99 ударов плетью после поездки в Иран. 

Дело в том, что Роналду встретился с иранской художницей с ограниченными возможностями, которая нарисовала его портрет. В конце общения португалец обнял и поцеловал её. Это является прелюбодеянием в Иране.

Ранее в Иране опровергли информацию о том, что Роналду грозит 99 ударов плетью.

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