Сестра Роналду пошутила над возможными ударами плетью футболиста
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«857 ударов плетью. Извините, я неправильно написала, 857 голов», — написала девушка в соцсетях.
По информации СМИ, игроку может грозить наказание в виде 99 ударов плетью после поездки в Иран.
Дело в том, что Роналду встретился с иранской художницей с ограниченными возможностями, которая нарисовала его портрет. В конце общения португалец обнял и поцеловал её. Это является прелюбодеянием в Иране.
Ранее в Иране опровергли информацию о том, что Роналду грозит 99 ударов плетью.