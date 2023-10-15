Сестра Роналду пошутила над возможными ударами плетью футболиста

Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, высмеяла возможные удары плетью из-за поведения футболиста в Иране.

«857 ударов плетью. Извините, я неправильно написала, 857 голов», — написала девушка в соцсетях.

По информации СМИ, игроку может грозить наказание в виде 99 ударов плетью после поездки в Иран.

Дело в том, что Роналду встретился с иранской художницей с ограниченными возможностями, которая нарисовала его портрет. В конце общения португалец обнял и поцеловал её. Это является прелюбодеянием в Иране.

Ранее в Иране опровергли информацию о том, что Роналду грозит 99 ударов плетью.