В Иране опровергли информацию о том, что Роналду грозит 99 ударов плетью

Посольство Ирана в Испании прокомментировало информацию о том, что нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью.

«Мы категорически отрицаем вынесение каких-либо судебных решений в отношении любого международного спортсмена в Иране. Искренняя и человеческая встреча Роналду с Фатеме Хамами получила высокую оценку и восхищение как народа, так и спортивных властей страны», — написано в заявлении.

38-летнему форварду сборной Португалии грозит наказание в виде 99 ударов плетью, сообщает Rouydad24.

Дело в том, что футболист встретился с иранской художницей с ограниченными возможностями, которая нарисовала его портрет. В конце общения португалец обнял и поцеловал её. Это является прелюбодеянием в Иране.

Роналду в 30 матчах за «Аль-Наср» забил 25 мячей и сделал восемь результативных передач. Игрок выступает за клуб из Саудовской Аравии с января 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года.