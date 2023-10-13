Узнать больше

В Иране опровергли информацию о том, что Роналду грозит 99 ударов плетью

Короткая ссылка
Посольство Ирана в Испании прокомментировало информацию о том, что нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью.
В Иране опровергли информацию о том, что Роналду грозит 99 ударов плетью
  • РИА Новости

«Мы категорически отрицаем вынесение каких-либо судебных решений в отношении любого международного спортсмена в Иране. Искренняя и человеческая встреча Роналду с Фатеме Хамами получила высокую оценку и восхищение как народа, так и спортивных властей страны», — написано в заявлении.

38-летнему форварду сборной Португалии грозит наказание в виде 99 ударов плетью, сообщает Rouydad24.

Дело в том, что футболист встретился с иранской художницей с ограниченными возможностями, которая нарисовала его портрет. В конце общения португалец обнял и поцеловал её. Это является прелюбодеянием в Иране.

Роналду в 30 матчах за «Аль-Наср» забил 25 мячей и сделал восемь результативных передач. Игрок выступает за клуб из Саудовской Аравии с января 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить