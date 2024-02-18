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«Лос-Анджелес» обыграл «Бостон» в НХЛ, Гавриков отметился голом

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«Лос-Анджелес Кингз» в гостях в овертайме нанёс поражение «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 5:4 в пользу команды из Города ангелов.

В составе победителей шайбы забросили Мэтт Рой (12-я минута), Владислав Гавриков (37-я), Алекс Лаферьер (46-я), Анже Копитар (59-я) и Брандт Кларк (65-я).

У проигравших отличились Джеймс ван Римсдайк (девятая, 15-я), Энтони Ришар (34-я), Трент Фредерик (48-я).

«Лос-Анджелес» с 62 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон» (75) лидирует на Востоке.

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