«Лос-Анджелес» обыграл «Бостон» в НХЛ, Гавриков отметился голом

«Лос-Анджелес Кингз» в гостях в овертайме нанёс поражение «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).