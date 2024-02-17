Чепиков: у Большунова будет шанс показать свою силу зарубежным лидерам лыжного спорта

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков выразил сожаление, что трёхкратный победитель Игр лыжник Александр Большунов из-за санкций пропускает все главные международные старты.

«Большунов показывает просто феноменальные результаты. Жаль, что он не может сейчас помериться силами со спортсменами из других стран. Очевидно, что у него сейчас спортивный и жизненный пики формы», — цитирует Чепикова «Матч ТВ».

При этом он выразил надежду, что в скором времени российский спорт выйдет из изоляции.

«Думаю, что всё это ему ещё предстоит. Такие талантливые лыжники рождаются нечасто. Конечно, хотелось бы, чтобы их спортивный век был как можно более долгим», — добавил Чепиков.

Александр Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом. 27-летний лыжник в сезоне-2023/24 победил в 21 личной гонке подряд.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Большунов выиграл марафон в классическом стиле на Спартакиаде сильнейших.