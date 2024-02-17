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В Федерации кёрлинга России рассказали, когда начнут тестировать российские камни

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Вице-президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Ольга Шашлова дала понять, что в стране скоро появятся камни от отечественных компаний.

«Производители обещали нам, что уже в мае мы протестируем образец, который был придуман и проходит доработки и замечания, данные от профессионалов», — цитирует Шашлову ТАСС.

ФКР из-за санкций в 2022 году столкнулась с проблемой с камнями, которые приходилось заказывать за границей.

Ранее чемпион мира среди смешанных команд по кёрлингу Александр Крушельницкий признался, что мог выступить с мужской сборной Санкт-Петербурга на Всероссийской спартакиаде сильнейших гораздо лучше.

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