В Федерации кёрлинга России рассказали, когда начнут тестировать российские камни
«Производители обещали нам, что уже в мае мы протестируем образец, который был придуман и проходит доработки и замечания, данные от профессионалов», — цитирует Шашлову ТАСС.
ФКР из-за санкций в 2022 году столкнулась с проблемой с камнями, которые приходилось заказывать за границей.
Ранее чемпион мира среди смешанных команд по кёрлингу Александр Крушельницкий признался, что мог выступить с мужской сборной Санкт-Петербурга на Всероссийской спартакиаде сильнейших гораздо лучше.