Кёрлингист Крушельницкий недоволен выступлением на Спартакиаде
- РИА Новости
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«Доволен ли я нашей игрой? Конечно, нет. Мы ехали за золотыми медалями, немножко не получилось», — цитирует Крушельницкого ТАСС.
Мужская команда Санкт-Петербурга завоевала бронзовые медали Спартакиады в Красноярске.
Соревнования проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов России.
Ранее сообщалось, что сборная Санкт‑Петербурга стала победителем женского турнира по кёрлингу на Спартакиаде сильнейших.