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Кёрлингист Крушельницкий недоволен выступлением на Спартакиаде

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Чемпион мира среди смешанных команд по кёрлингу Александр Крушельницкий признался, что мог выступить с мужской сборной Санкт-Петербурга на Всероссийской спартакиаде сильнейших гораздо лучше.
Кёрлингист Крушельницкий недоволен выступлением на Спартакиаде
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Доволен ли я нашей игрой? Конечно, нет. Мы ехали за золотыми медалями, немножко не получилось», — цитирует Крушельницкого ТАСС.

Мужская команда Санкт-Петербурга завоевала бронзовые медали Спартакиады в Красноярске.

Соревнования проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов России.

Ранее сообщалось, что сборная Санкт‑Петербурга стала победителем женского турнира по кёрлингу на Спартакиаде сильнейших.

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