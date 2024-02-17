Кёрлингист Крушельницкий недоволен выступлением на Спартакиаде

Чемпион мира среди смешанных команд по кёрлингу Александр Крушельницкий признался, что мог выступить с мужской сборной Санкт-Петербурга на Всероссийской спартакиаде сильнейших гораздо лучше.

«Доволен ли я нашей игрой? Конечно, нет. Мы ехали за золотыми медалями, немножко не получилось», — цитирует Крушельницкого ТАСС.

Мужская команда Санкт-Петербурга завоевала бронзовые медали Спартакиады в Красноярске.

Соревнования проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов России.

Ранее сообщалось, что сборная Санкт‑Петербурга стала победителем женского турнира по кёрлингу на Спартакиаде сильнейших.