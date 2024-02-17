RT в Telegram
Подпишись

Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Сассуоло»

Короткая ссылка
«Аталанта» опубликовала состав на матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу с «Сассуоло».

Алексей Миранчук, российский полузащитник команды Джан Пьеро Гасперини, выйдет на поле с первых минут встречи.

28-летний россиянин в сезоне-2023/24 забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

«Аталанта» (42 очка) занимает пятое место в турнирной таблице. «Сассуоло» (20) — 17-е.

Игра пройдёт в Бергамо. Матч начнётся в 22:45 мск.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что Миранчук должен чаще попадать в стартовый состав.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить