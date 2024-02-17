Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Сассуоло»

«Аталанта» опубликовала состав на матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу с «Сассуоло».

Алексей Миранчук, российский полузащитник команды Джан Пьеро Гасперини, выйдет на поле с первых минут встречи.

28-летний россиянин в сезоне-2023/24 забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

«Аталанта» (42 очка) занимает пятое место в турнирной таблице. «Сассуоло» (20) — 17-е.

Игра пройдёт в Бергамо. Матч начнётся в 22:45 мск.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что Миранчук должен чаще попадать в стартовый состав.