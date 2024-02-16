Сёмина удивляет, что Миранчуку в «Аталанте» дают не полное игровое время

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что российский полузащитник Алексей Миранчук должен чаще попадать в стартовый состав.

«Миранчук входит в основную обойму, постоянно играет. Но для меня удивительно, что ему дают не полное игровое время, которое он заслуживает. Это вызывает определённые вопросы», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

По мнению бывшего главного тренера сборной России, Миранчук находится на правильном пути.

«Другой игрок потерял бы мотивацию на его месте. А у него мотивация есть. Надеемся, что у него будет ещё больше игрового времени. По мне, он вообще лучший игрок «Аталанты» по своему интеллекту», — добавил Сёмин.

28-летний россиянин в сезоне-2023/24 забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном возвращении в клуб легендарного тренера железнодорожников Юрия Сёмина.





