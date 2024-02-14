Нагорных: продолжаем работу по возвращению Сёмина в «Локомотив»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном возвращении в клуб легендарного тренера железнодорожников Юрия Сёмина.

«В данный момент мы пока не нашли роль для Юрия Павловича в текущем составе «Локомотива». Вместе с тем мы продолжаем над этим работать, думаю и уверен, что найдём решение. Сёмин не теряет связи с нами», — заявил Нагорных «Матч ТВ».

Под руководством Сёмина «железнодорожники» трижды становились чемпионом России в 2002, 2004, 2017/18 годах и шесть раз обладателем Кубка страны (1995/96, 1996/97, 1999/2000, 2000/01, 2016/17, 2018/19).

Последним клубом 76‑летнего специалиста был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года.

Ранее Сёмин поделился своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборной России и командой Парагвая.