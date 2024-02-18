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«Аталанта» с Миранчуком разгромила «Сассуоло» в Серии А

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«Аталанта» на своём поле переиграла «Сассуоло» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Джан Пьеро Гасперини.

Мячи забили Марио Пашалич (22-я минута), Тён Копмейнерс (58-я), Митчел Баккер (75-я).

Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменён на 74-й минуте. Согласно официальному отчёту матча, бывший полузащитник московского «Локомотива» не отметился результативными действиями. Однако пользу своей команде россиянин всё-таки принёс. Пашалич открыл счёт в матче, сыграв на добивании после удара Миранчука по воротам Андреа Консильи.

«Аталанта» (45 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Сассуоло» (20) — 17-е.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что Миранчук должен чаще попадать в стартовый состав.

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